Oasport.it - Isolde Kostner: “Sofia Goggia vive per vincere, per questo è una grandissima campionessa”

è riuscita nell’impresa: tornare ain Coppa del Mondo di sci alpino, nonostante ancora una volta il destino le aveva riservato un percorso complicato. L’infortunio alla gamba nel mese di febbraio e i dubbi sul recupero non sono stati pochi. Lei stessa si era detta preoccupata, ma poi la seconda operazione a settembre le ha dato quella fiducia, espressa ieri nel week end di Beaver Creek, con un secondo posto nella discesa e il successo in superG.A commentare il riscontro della sciatrice azzurra è stata una che di discesa e di superG se ne intende, ovvero, due voltedel mondo di supergigante in passato e dotata di una capacità di far correre gli sci unica. Ai microfoni della Domanica Sportiva, su Rai 2 HD, l’ex atleta nostrana si è pronunciata con estrema chiarezza.