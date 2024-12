Iltempo.it - Inter esagerata all'Olimpico, Lazio travolta 6-0

ROMA (ITALPRESS) – L'travolge lacon il risultato di 6-0 all'e sale a 34 punti in classifica (con un match da recuperare), ad una lunghezza dal Napoli e a tre dall'Atalanta capolista. La squadra dell'ex Simone Inzaghi si scatena di fatto tra il finale di primo tempo e l'avvio del secondo con le reti di Calhanoglu (41?), Dimarco (45?), Barella (51?) e Dumfries (53?). Poi sono Carlos Augusto (77?) e Thuram (91?) a trasformare il ko in una goleada caratterizzata da sei gol di sei calciatori diversi. La prima svolta del match si ha però al 28? quando Gila è costretto ad uscire e a lasciare il posto a Gigot, protagonista in negativo del calcio d'angolo (37?) da cui nascono lo 0-1 e un doppio episodio da moviola: l'arbitro Chiffi annulla per fuorigioco il gol dell'ex di De Vrij, ma nella stessa mischia il Var ravvisa un tocco col braccio del centrale ex Marsiglia.