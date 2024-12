Avellinotoday.it - Incidente ad Avellino: auto finisce contro il marciapiede in Contrada Quattrograna

Leggi su Avellinotoday.it

Gravequesta mattina ad, in, dove un'mobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso illlo ed è andata a collidere con il. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e.