Incendio a Napoli, blackout a Fuorigrotta dopo l'esplosione di una cabina elettrica

È stato spento l'che si è sviluppato oggi intorno alle 13 in una, quartiere occidentale di, dove anche a distanza è rimasto visibile un alto fumo nero. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione ha consentito alle squadre dei vigili del fuoco di intervenire per spegnere l'. Lasi trova proprio a fianco ad un distributore di carburanti che per fortuna è rimasto intatto e nessuno è rimasto coinvolto.e strade chiusePer consentire l'intervento di messa in sicurezza è stato necessario interrompere l'erogazione dell'energia, provocando quindi unnella zona. Tutti i tecnici sono al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile. Le strade circostanti sono state chiuse: in zona si trova un cimitero e non distante una sede dell'Università.