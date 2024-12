Teleclubitalia.it - Inaugurazione del Truth Event & Restaurant: Un Nuovo Capitolo per i Campi Flegrei

Leggi su Teleclubitalia.it

Sabato 14 dicembre, si è tenuta l’dela Pozzuoli, un locale che segna una nuova era per i. In un periodo di sfide per il territorio, segnato dai sismici e difficoltà economiche, un gruppo di imprenditori visionari ha scelto di investire nella bellezza di questa zona, a .L'articolodel: Unper iTeleclubitalia.