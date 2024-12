Anteprima24.it - In auto con arnesi da scasso: i Carabinieri denunciano 4 stranieri

Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno denunciato 4 uomini di età compresa tra i 23 e 35 anni (tutti di origini georgiane e senza fissa dimora), ritenuti responsabili di “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.In particolare, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, i militari dell’Arma, in pieno centro del capoluogo irpino, hanno fermato e proceduto al controllo di una BMW con targa polacca, condotta da un 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine e gravato da Foglio di via Obbligatorio con divieto d’ingresso ad Avellino, con a bordo altre tre persone tra cui un 34enne destinatario di decreto di rintraccio per espulsione emesso dall’ufficio immigrazione della Questura di Roma.