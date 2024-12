Calcionews24.com - Il Verona vince a Parma e Zanetti salva la panchina: le sue parole

Leggi su Calcionews24.com

Le pagelle di Paolo, tecnico del, dopo la vittoria degli scaligeri contro il: 3 punti che riportano ottimismo e ridanno fiducia Ilvede la luce in fondo al tunnel: dopo settimane molto pesanti in casa scaligera, la vittoria di ieri contro ilè una boccata d’aria fresca, soprattutto per il .