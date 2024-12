Lanazione.it - Il Tennis Giotto è campione d’Italia nel doppio dell’Under16

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Ilnel. La vittoria del nuovo tricolore porta la firma di Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che sono scesi in campo nei Campionati Italiani Under16 di Tirrenia dove, unendo le racchette, sono stati protagonisti di un cammino trionfale in cui sono risultati la miglior coppia dell’intera penisola. I dueti, nati nel 2008 e accompagnati dal maestro Alessandro Caneschi, sono arrivati alla finalissima senza perdere nemmeno un set e hanno così meritato l’opportunità di giocare per il titolo contro la coppia testa di serie n.1 formata da Antonio Marigliano della NewTorre del Greco e da Pietro Ricci del Ct Massa Lombarda. L’atto conclusivo ha visto Ciurnelli e De Vizia protagonisti di un incontro particolarmente combattuto in cui, dopo aver perso il primo set per 2-6, hanno pareggiato i conti al secondo set per 7-6 e hanno infine trionfato al terzo set per 10-4.