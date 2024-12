Lanazione.it - Il patto può attendere. Estra, Intesa rinvia l’accordo con Alia

L’assemblea diquesto pomeriggio non voterà i patti parasociali con, che cambierebbero radicalmente la geografia delle alleanze all’interno di. Dopo le evidenti difficoltà delFirenne-Arezzo, si sta provando a impostare quello Firenze-Siena, ma i frutti non sono ancora maturi. Già era trapelata la contrarietà del capoluogo, amministrato dal centrode quindi restio a fare uno sgambetto ad Arezzo e al presidente della società Francesco Macrì. Nei giorni scorsi si è tenuto un vertice degli amministratori del centrosinistra - la netta maggioranza a livello provinciale - ed è emersa l’indicazione di evitare strappi e provare a limare le posizioni, per non dividere prima di tutto il territorio senese. Oggi l’assemblea si terrà dunque regolarmente ma non si andrà alla votazione sul documento né si delegherà il cda a procedere in autonomia su una materia tanto delicata.