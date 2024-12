Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024: Odile organizza una cena prenatalizia

Leggi su Davidemaggio.it

Aria di festa a Il. Nel corso dei prossimi episodi,sprona infatti la madre Adelaide adre una festa. Evento che dà la possibilità a Umberto e Marta di riavvicinarsi in seguito ai contrasti sorti tra di loro. Maggiori informazioni su quello che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 16 a venerdì 20Lunedì 16: Marta non vuole partire a Saint MoritzAdelaide propone prima ae a Marta di andare a Saint Moritz per Natale. Marta, però, ha intenzione di restare a Milano., allora, lancia l’idea di una, alla quale vorrebbe venisse invitato anche Umberto.