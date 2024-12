Ilgiornale.it - Il miliardario ceco Kretínskì si compra le poste inglesi

Il nuovo proprietraio, Daniel Kretínskì, ha pagato per 3,6 miliardi di sterline per la Royal mail. Ma il governo manterrà una "golden share" in IDS, assicurandosi un ruolo cruciale nelle decisioni future della compagnia