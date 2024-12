Baritoday.it - Il Mangianastri: Perenne e Eraèmme in concerto

Leggi su Baritoday.it

Il terzo e ultimo appuntamento del 2024 della rassegna è per venerdì 28 dicembre con il superdiche accoglie ed amalgama varie sonorità derivanti dal funk, elettronica, synth pop e library music e in apertura il set chitarra e voce divenerdi' 28 dicembre h 21:30 Ex.