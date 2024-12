Fanpage.it - Il digiuno intermittente sembra avere un effetto inaspettato sulla crescita dei capelli

Leggi su Fanpage.it

Il, come schema alimentare che limita il consumo quotidiano di cibo a una finestra temporale, riduce del 18% ladei: l’inibitorio è emerso in uno studio clinico, il primo ad aver esaminato in che modo l’alternare periodi dicon periodi in cui si può mangiare influiscavelocità didei