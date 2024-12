Ilgiorno.it - Il Cyberknife festeggia i vent’anni: "Tecnologia al servizio dei pazienti"

Sono stati 20mila itrattati indi attività, coprendo una vasta gamma di patologie oncologiche e non oncologiche: il Centro Diagnostico Italiano ha celebrato idi utilizzo della, la piattaforma di radiochirurgia stereotassica che ha rivoluzionato il trattamento di numerosi tumori, riuscendo a somministrare la dose di radiazione in modo estremamente preciso salvaguardando i tessuti adiacenti, e il tipo di trattamento, non invasivo, rapido e indolore, senza necessità di ospedalizzazione. "Questo anniversario - ha affermato nel suo saluto d’apertura Diana Bracco, presidente e ceo del Centro Diagnostico Italiano - testimonia la costante attenzione del Cdi a investire in innovazione dotandosi di strumenti tecnologici e di professionisti d’eccellenza, al fine di offrire una misura di paziente e delle sue specifiche esigenze".