Vanityfair.it - Il 94% degli italiani è pronto a rinunciare ai botti di Capodanno: sono rischiosi per persone e animali

Leggi su Vanityfair.it

Un'indagine commissionata da Lav a Doxa dice che glifarebbero a meno die fuochi per il nuovo anno. Non solo causano ogni anno incidenti alle, ma per gliun vero terrore. E lanciano una petizione per abolirli