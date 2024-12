Fanpage.it - I primi risultati della dissezione della balena più rara del mondo trovata in Nuova Zelanda

Le operazioni didel mesoplodonte di Travers trovato spiaggiato lo scorso luglio indimostrano che l'animale è morto per un trauma cranico. Questo cetaceo, conosciuto solo grazie ai resti o ai corpi di appena sette individui, non è mai stato avvistato in vita. Proprio per questo, viene considerata "lapiùdel" e presto gli scienziati sveleranno molte altre scoperte.