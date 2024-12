Fanpage.it - I mercatini di Natale 2024 più belli a Napoli: il programma con le date e dove si svolgono

Leggi su Fanpage.it

In occasione delsi popola didie villaggi natalizi per grandi e piccini, come la fiera dei presepi di San Gregorio Armeno e idel Museo di Pietrarsa. Gli stand saranno visitabili in tutto il periodo natalizio, fino all'Epifania. Ecco quali sono esi trovano i miglioridi