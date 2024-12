Ilrestodelcarlino.it - I lai dolorosi di Anna . L’inedito avaro di Enzo

Torneranno in scena domani sera al teatro Dadà di Castelfranco due dei tre lai di Giovanni Testori, "Erodias" e "Mater strangoscias", nel progetto che Sandro Lombardi ha creato per la straordinaria attriceDella Rosa (nella foto): laceranti monologhi in forma di poesia, i lamenti funebri di Erodiade e di Maria di Nazareth di fronte al mistero della morte dell’uomo che hanno più amato. Domani e domenica al teatro Michelangelo di Modena,Decaro porterà "L’immaginario", fra Molière e De Filippo, i pensieri di Giordano Bruno e le musiche di Nino Rota. E alle Passioni fino a domenica le repliche di "Arlecchino nel futuro" di Matteo Dammacco.