Fanpage.it - I bambini imparano sempre, anche quando non vogliono o sembrano distratti: lo studio

Leggi su Fanpage.it

Una recente ricerca dell'Università di Toronto ha rivelato che isono in grado di apprendere nuove informazionio impegnati in altre attività. Gli esperti: "Una buona notizia per i genitori spesso frustrati dalla scarsa attenzione dei piccoli durante gli insegnamenti".