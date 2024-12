Davidemaggio.it - Guillermo Mariotto fuori onda: “Che figlia de ‘na mign*tta”

Nuovo tapiro d’oro per. Riammesso a Ballando con le Stelle con ‘cartellino giallo’, dopo la fuga dalla diretta avvenuta lo scorso 30 novembre, il giurato è finito nuovamente nei guai a causa di un. Motivo per il quale Striscia la Notizia, attraverso Valerio Staffelli, ha cercato di consegnargli, ancora una volta, il premio beffardo. Dopo essersi scusato attraverso un video, mostrato nella semifinale di Ballando in seguito al discorso rappacificatore di Milly Carlucci,ha potuto fare il suo ingresso, con in mano un mazzo di rose rosse per la conduttrice, all’auditorium del Foro Italico di Roma. Tuttavia, poco prima di arrivare sul palco, si è lasciato scappare un insulto, che non è sfuggito al microfono che aveva indosso.Chede ‘naha infatti pronunciato lo stilista venezuelano nel backstage.