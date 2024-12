Fanpage.it - Guido Burgstaller brutalmente aggredito in strada: cranio fratturato, potrebbe non giocare mai più

L'attaccante del Rapid Vienna è attualmente ricoverato in ospedale. Ancora non sono chiari i motivi dell'accaduto, le indagini della polizia sono in corso. L'unica certezza è che dovrà restare a lungo lontano dai campi.