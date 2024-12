Quotidiano.net - Gualtieri, su Tony Effe nessuna censura, scelta divisiva

Leggi su Quotidiano.net

Su". A dirlo è il sindaco di Roma, Roberto, a margine della presentazione di 'Murales', progetto che vedrà alternarsi opere d'arte ogni quattro mesi sui silos del cantiere di piazza Venezia, a Roma. Quando "è risultato evidente che quellaavrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro - prosegue -. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con". Quanto alla possibilità di risarcimenti, "per fortuna non c'erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare", aggiunge. "Non stiamo parlando del diritto sacrosanto didi esprimersi e di fare concerti a Roma - sottolinea ancora-, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno".