Foggiatoday.it - Grave incidente sulla Statale 272, violento impatto nei pressi del "solito" incrocio di San Matteo

Leggi su Foggiatoday.it

stradale lungo la272 che collega San Marco in Lamis a San Severo. Per cause ancora da accertare, si è verificato untra due autovetture, una delle quali si è ribaltata a seguito dell'urto.L'si è verificato neidel '' bivio di San.