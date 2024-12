Grande Fratello torna stasera 16 dicembre | tutte le anticipazioni e i nuovi ingressi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Iloggi, lunedì 16, con un nuovo appuntamento. Alfonso Signoriniè pronto a dare il benvenuto a treconcorrenti che varcheranno la porta rossa e faranno il loro ingresso nella Casa comeinquilini del reality show di Canale 5. L’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda entreranno ufficialmente questa sera alcomeconcorrenti. Come reagiranno gli altri inquilini al loro ingresso? Due di loro sono vecchie conoscenze del reality show di Canale 5, non mancheranno dunque i colpi di scena. Dopo le dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta rilasciate in diretta la scorsa settimana, questa sera sarà il turno del papà di Lorenzo Spolverato che avrà qualcosa da dire alla mamma dell’ex velina.