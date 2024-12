Comingsoon.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime: "Sono arrabbiato con Shaila perché non mi sta portando rispetto" (VIDEO)

Leggi su Comingsoon.it

Dispiaciuto per la spiacevole situazione che si è venuta a creare nella Casa delconGatta,si è lasciato andare a uno sfogo con Stefano Tediosi in cui non è riuscito a trattenere le