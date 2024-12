Davidemaggio.it - Grande Fratello 18: chi è Maxime Mbanda

Leggi su Davidemaggio.it

Oltre a Stefania Orlando e Eva Grimaldi, pronte a tornare in casa, nella diciottesima puntata delsi unisce al cast dei concorrenti anche il rugbista. Conosciamolo meglio.18: Chi èNato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese,ha cominciato a giocare rugby all’età di 9 anni. Nel 2016 ha poi debuttato nella nazionale italiana di rugby. Sposato con Cristiana Conti,ha due figli: Mata Leone e Celeste Matilde. E’ stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti umanitari dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la pandemia da Covid-19,ha prestato, infatti, servizio volontario per la Croce Gialla di Parma.Sui social – qui il suo profilo – ha circa 14.