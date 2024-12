Ilgiornaleditalia.it - Goggia "Rientro coi fiocchi, ero bella libera e serena"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Bergamo? Per me è il top, abbiamo tutto" MILANO - "È stato uncoi, meglio non potevo fare, sono molto contenta, al di là dei risultati, di essermi presentata, senza pensare di essere alda un infortunio. Sono stata contenta di aver avuto questa ennesima