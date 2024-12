Sport.quotidiano.net - Giovanili Pisa, tanti risultati positivi per le squadre nerazzurre

, 16 dicembre 2024 - Un weekend straordinario per il settore giovanile delSporting Club, conentusiasmanti sia nel calcio maschile che femminile. PRIMAVERA - La Primavera di Mister Innocenti ha dato spettacolo alla Cetilar Arena, travolgendo il Monopoli con un netto 5-0. Tra i protagonisti assoluti, Olimpiu Morutan, rientrato in prestito dalla prima squadra dopo un infortunio. Il fantasista nerazzurro, impiegato come fuoriquota per ritrovare il ritmo partita, ha sbloccato il match con una splendida punizione al 31’ e ha fornito giocate di classe, compreso un assist, prima di uscire applaudito dal pubblico. Grazie a questa prestazione, ilPrimavera risale al terzo posto della classifica.- Non sono da meno le altre formazioni maschili: gli Under 17 hanno vinto in trasferta contro la Reggiana per 3-2, mentre gli Under 15 si sono imposti sul campo del Sassuolo con un convincente 2-1.