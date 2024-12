Dilei.it - Gaya Spolverato, chirurga: a 41 anni la più giovane primaria d’Italia

“Sono cresciuta in una famiglia di persone semplici, dove tutto sembrava possibile. Mi sono iscritta a Medicina per fare la differenza, per essere la migliore opzione per i miei pazienti”.Lo confesso: la prima volta che ho letto un articolo che parlava di lei sono rimasta a bocca aperta, era settembre, e in prima pagina spiccava una foto di questa bellissimacon il camice azzurro e il titolo recitava così: “, 41, la più, dalla chirurgia oncologica all’impegno per le donne. Ecco la sua storia”. Ed io, curiosa come una brava giornalista deve essere, me lo sono letto tutto quel pezzo, scoprendo che questa meravigliosa professoressa non solo ricopriva un ruolo prettamente maschile, quello della, per giunta oncologica, ma aveva un curriculum da far invidia a Meredith Grey della 14esima stagione, mi si perdoni la citazione da Greys Anatomy, ma quando ho letto che la dottoressa prima era stata studente internazionale e poi ricercatrice al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, è stato un attimo ritrovarmi a fare il tifo per lei.