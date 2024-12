Ilgiorno.it - Furioso incendio in via Baldinucci a Milano: distrutto un appartamento

, 16 dicembre 2024 – Un grossoè scoppiato poco prima delle 14.30 di lunedì 16 dicembre al terzo piano dello stabile di via100, tra Dergano e Bovisa. Le fiamme hanno completamentel'in cui è divampato il rogo, ma stando alle prime informazioni non c'era nessuno all'interno. Inizialmente, l'allarme parlava di tre persone in casa, ma poi tutto è rientrato: una bambina di 11 anni e la sorella di 15 hanno aperto la porta e sono state immediatamente investite dal fumo nero; per fortuna, sono riuscite a scendere di corsa in strada e si sono messe in salvo. Il padre non era ancora salito, mentre la madre era a lavoro. In viasono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che in pochi secondi sono arrivate a lambire il balcone del quarto piano.