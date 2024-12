Quotidiano.net - Fs: oltre 60 miliardi per la rete ferroviaria nel Piano 2025-2029

Leggi su Quotidiano.net

"Su 100di investimenti il 62% è destinato alla, quindi più di 60nei prossimi 5 anni dedicati alla". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Fs, Stefano Donnarumma, ad 'ANSA Incontra', parlando deldel gruppo. "Nelle Fs compiranno 120 anni e questo fa ben comprendere la forza di questa azienda, la sua storia che ha accompagnato l'evoluzione industriale ed economica del paese, ma come tutte le aziende che hanno una grande storia anche le infrastrutture finiscono per avere una età media che magari è superiore a quella che si vorrebbe avere per essere pienamente funzionali", ha specificato l'a.d. Quindi "da un lato c'è la necessità di mettere sempre in maggiore sicurezza e di rinnovare le reti esistenti, e questo cuba almeno la metà degli investimenti, poi dall'altro c'è l'esigenza di sviluppare", ha sottolineato.