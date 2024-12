Feedpress.me - Frontale tra due auto nel Foggiano: morte due donne

Una donna di 49 anni è morta in uno scontro tra duemobili avvenuto lungo la provinciale 272 che collega San Marco in Lamis a San Severo all’altezza del bivio per Apricena nel. In seguito al forte impatto, una delle due vetture si è ribaltata. Una seconda donna 75enne è deceduta all’arrivo al pronto soccorso di Foggia dove è stata trasportata dai sanitari del 118. Le due vittime,.