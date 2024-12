Fiumicino, l’incontro con gli operatori del mare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 dicembre 2024 – Un incontro per conoscersi e tessere relazioni di amicizia tra tutti coloro che vivono di. È stato questo l’obiettivo dello scambio di auguri con il Sindaco, Mario Baccini, il vescovo Gianrico Ruzza, l’Assessore alla Pesca, Stefano Costa e glidel, nella parrocchia di Santa Paola Frassinetti a. Un evento organizzato dall’apostolato deldiocesano e dalla comunità parrocchiale.Presenti tra gli altri Renato Signorini, capitano di fregata, in rappresentanza di Silvestro Girgenti, capitano di vascello, comandante della Capitaneria di Porto di Roma. Molti i rappresentanti delle varie maestranze portuali, delle cooperative e dei consorzi di pesca.?“Un’importante occasione per fermarsi e riflettere sul valore del nostro territorio.