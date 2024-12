Sport.quotidiano.net - Fiorentina, a Kayode il premio Best Italian Golden Boy. “Me lo disse Bove, pensavo mi prendesse in giro”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 16 dicembre 2024 – Prestigioso riconoscimento per l’esterno difensivo della, Michaelche ha vinto ilcome “Boy” che va al miglior giocatore under 21 del campionatoo. Unistituito (come anche quello del “EuropeanBoy”) dal quotidiano Tuttosport. Nella cerimonia di premiazioneha detto: "Ringrazio il presidente e la società che hanno creduto in me e voglio ricordare anche Joe Barone che mi ha dato fiducia quando sono venuto a Firenze. E' un riconoscimento fantastico che dedico anche alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino". Durante la cerimonia un simpatico scambio di battute su come ha scoperto di aver vinto questo. "Sono uscito dalla doccia,stava guardando la tv nello spogliatoio e ha detto :’Ragazzi Kayo ha vinto ilBoyo'.