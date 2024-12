Messinatoday.it - Finanziaria nazionale, Giambona: "Aumento stipendi ministri? Situazione paradossale"

Leggi su Messinatoday.it

"L’delloo per inon parlamentari dimostra apertamente quali sono le reali priorità del governo Meloni, che mira soltanto a favorire i propri fedelissimi. Unache si realizza mentre vengono tagliati i contributi nazionali per gli affitti, per le.