Palermotoday.it - Festa delle Racchette Siciliane, il presidente Fitp Binaghi: "Complimenti all'Isola per tutti questi grandi risultati”

Leggi su Palermotoday.it

Un 2024 davvero ricco di soddisfazioni in ambito nazionale e internazionale per la Sicilia in particolare nel campo del tennis e del padel. Ultimissima in ordine di tempo, proprio ieri, il sigillo a Formia della palermitana Elisabetta Allegra ai tricolori under 16 femminili. Le gesta di atleti e.