Quotidiano.net - Ferrari elettrica: un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante

Leggi su Quotidiano.net

"Lasarà unentusiasmantedella nostra, che si aggiunge alla produzione e allo sviluppo dei modelli a combustione interna e ibridi. Ciascuno di essi sarà in grado di garantire le straordinarie emozioni di guida proprie di una". Lo afferma il presidente della, John Elkann. "Si sta chiudendo un anno di sviluppo del business di- sottolinea Elkann - con risultati finanziari eccellenti e una crescita del nostro brand in ogni anima dell'azienda. Insiamo costantemente orientati al futuro. Ecco perché guardo con entusiasmo ai tanti progetti del prossimo anno: la prima, un team di Formula 1 che accoglie nuovi talenti e la nuova coppia di piloti Charles e Lewis. In attesa della nuova sfida nel mondo della vela.