Sbircialanotizia.it - FederTerziario-Universitas Mercatorum: nasce osservatorio su micro, piccole e medie imprese

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un nuovo attore si presenta sulla scena economica nazionale per contribuire all'analisi dei fenomeni relativi alleche costituiscono per numerosità circa il 99% della struttura imprenditoriale nazionale Un nuovo attore si presenta sulla scena economica nazionale per contribuire all'analisi dei fenomeni relativi alleche costituiscono .