Leggo.it - Esplosione e crollo in una villetta di Aprilia, morte una ragazza di 13 anni e la nonna: un ferito grave

Leggi su Leggo.it

nel pomeriggio di oggi in una palazzina in via Apollo alla periferia di, nella zona del Genio Civile. Secondo le prime informazioni ci sono due vittime, unadi 13e.