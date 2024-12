Esplosione Calenzano nuovo sopralluogo | è il giorno della maxi perizia

Leggi su .com

(Adnkronos) –a una settimana esatta dalla tragedia di, che ha provocato 5 morti e 26 feriti (due dei quali ancora in gravi condizioni). Il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto Massimo Petrocchi, con un gruppo di consulenti, sono tornati questa mattina in via Erbosa nel deposito Eni di, .L'articolo: è ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.