Endless Love replica puntata 16 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Endless Love, replica puntata 16 dicembre 2024 in streaming

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Kemal ottiene finalmente il divorzio da Asu ma è costretto a cedere le quote dell’azienda. Per assicurarsi che finiscano in buone mani, decide quindi di trasferirle a Mujgan. Ecco ilper rivedere l’episodio 339 in