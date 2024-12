Firenzetoday.it - Edoardo Bove torna a parlare: "Grazie per l'affetto, ci vediamo presto... In campo!"

dopo il malore avuto domenica 1 dicembre nella gara contro l'Inter. Il centrocampista viola, dimesso il 12 dicembre, ha scritto una lettera postata attraverso il proprio canale Instagram per ringraziare pubblicamente tutto il mondo del calcio e non per l'