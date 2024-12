Ilgiornale.it - Ecco i vini delle feste

Leggi su Ilgiornale.it

Venti etichette di bianchi, rosati e rossi per tutti i prezzi e per ogni occasione, che si prestano all’abbinamento con i menu festivi ma sono anche occasione di regalo, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto alla Sicilia, dalla Toscana all’Abruzzo. E c’è anche una puntata in Svizzera