È Mauro Giustozzi il nuovo coordinatore di Base Popolare

Si è tenuta l’assemblea provinciale del partito(foto), ex direttore generale di Unimc e ora all’università telematica della Sapienza, sarà ile guiderà in provincia il movimento fondato da Gian Mario Spacca. Insieme con lui saranno Mario Canaletti, il sindaco di Treia Franco Capponi, l’ex sindaco di CastelsantangeloFalcucci, il presidente della comunità montana Monti Azzurri, Alessandro Maccioni, ex direttore generale dell’Area vasta e ora consigliere comunale di opposizione a Cingoli, Simone Pantanetti, consigliere comunale di maggioranza a Potenza Picena, ed Elisabetta Romoli, insegnante di Pollenza. Viceprovinciale è Mattia Orioli. "Il metodo politico di– spiega il partito – è tornare sul territorio, nella vita di comunità, ripartendo dal basso, con un reale processo di partecipazione: la piramide rovesciata, dove laè più importante del vertice.