Imolaoggi.it - Draghi: “Il modello export e salari bassi non è più sostenibile”

Le politiche europee hanno tollerato una bassa crescitaale come mezzo per aumentare la competitività esterna, aggravando il debole ciclo reddito-consumo. C’era spazio fiscale per tutti i governi per appoggiarsi alla debole domanda interna. Ma almeno fino alla pandemia, in Europa hanno fatto una deliberata scelta politica di non utilizzare questo spazio. Lo ha detto.