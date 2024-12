Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Praia Clube, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Martedì 17 dicembre (ore 05.30) si giocherà-Dentil, match valido per la fase a gironi delperdi. Le Campionesse d’Europa incominceranno la propria avventura in questa rassegna iridata e scenderanno in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare l’insidiosa compagine brasiliana in uno scontro diretto cruciale per le sorti della Pool B. La corazzata veneta si appresta a cominciare la caccia al terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli del 2019 e del 2022.si affiderà alle sue stelle di riferimento: l’opposto Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro. Le Pantere sono attese da un esame importante contro le vice campionesse del Sudamerica guidate dalla palleggiatrice Macris, dalla bomber Monique, dai martelli Priscila e Kuznetsova, dalla centrale Carol Gattaz.