Milanotoday.it - Doppio concerto di Brunori Sas a Milano: appuntamento al Forum, info biglietti

Leggi su Milanotoday.it

Sas raddoppia. In attesa di conoscere il titolo del brano che porterà al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston,ha infatti annunciato un'altra data milanese per il suo "Sas Tour 2025". A quello di domenica 30 marzo seguirà un.