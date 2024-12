Fanpage.it - Donna 38enne trovata morta in casa nel Pavese, indagini in corso: disposta l’autopsia

Leggi su Fanpage.it

Unadi 38 anni è stataquesta mattina nella suadi Lungavilla, in provincia di Pavia. A segnalarla è stato l'uomo 57enne con cui conviveva. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e ha aperto un fascicolo per "morte in conseguenza di altro delitto".