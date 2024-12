Fanpage.it - Dominique Pelicot chiede perdono alla moglie che ha drogato e fatto violentare da 50 uomini: “Me ne pento”

Leggi su Fanpage.it

Dominquescusa in aulaexGisèle, che haper 10 anni eda una cinquantina di: "Rendo omaggio al suo coraggio". Attesa per giovedì la sentenza del processo per gli stupri di Mazan.