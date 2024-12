Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Inter 0-0 | Occasione per Noslin! LIVE

Si chiude la lunghissima sedicesima giornata del campionato diA col monday night di vertice tra lae l’Dopo le gare disputate tra venerdì, sabato e domenica, il posticipo del lunedì, valido per la sedicesima giornata del campionato diA, mette di fronte due squadre d’alta classifica come.Marco Baroni (LaPresse) – Calciomercato.itMorale alle stelle per i biancocelesti, guidati in panchina da Marco Baroni, che hanno battuto a domicilio giovedì scorso l’Ajax di Francesco Farioli con un netto 3-1 nella sesta giornata di Europa League, consolidando il primato in classifica con 16 punti, gli stessi dell’Athletic Bilbao. Nel turno precedente di campionato hanno sconfitto il Napoli di Antonio Conte al ‘Maradona’ per 1-0, decisiva la rete di Gustav Isaksen. Di umore completamente diverso la squadra nerazzurra dell’allenatore Simone Inzaghi, grande ex della partita: sconfitta nel finale contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in Champions League e qualificazioneagli ottavi di finale che si complica.